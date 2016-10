National Geographic People 01:35 bis 02:20 Dokumentation Quer durch die Antarktis USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Abenteurer Todd Carmichael ist auf Rekordjagd: Als erster US-Amerikaner will er zu Fuß und auf Skiern die Antarktis durchqueren - 700 Meilen über Eis, Schnee und Geröllfelder bis zum Südpol. Die kälteste, trockenste und lebensfeindlichste Region auf unserem Planeten verlangt Todd alles ab, zumal er will die riesige Distanz so schnell zurücklegen will wie kein Mensch zuvor. Um das Rennen zum Südpol noch spannender zu machen, tritt Todd nicht nur gegen die Uhr an, sondern auch gegen seinen Freund Teemu, der einen anderen Weg zum Südpol einschlägt. Für beide Männer wird es das Abenteuer ihres Lebens, das sie physisch und psychisch an ihre Grenzen bringt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Race To the Bottom of the Earth