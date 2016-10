National Geographic People 22:30 bis 23:15 Dokumentation Feiern wie... Feiern wie im alten Rom USA 2011 2016-10-08 03:50 Stereo 16:9 HDTV Merken Party-Organisator Dylan Marer steht vor einer echten Herausforderung: Für das Palms Casino in Las Vegas soll er eine Festivität vorbereiten, die in Sachen dekadenter Prachtentfaltung alles in den Schatten stellt, was in der "Stadt der Sünde" sonst geboten wird. Zur Inspiration wirft Dylan einen Blick in die Geschichtsbücher: Der römische Kaiser Elagabal (204-222 n. Chr.) war noch ein Jugendlicher, als er die Herrschaft über das Weltreich übernahm - und pflegte, wenn man der Überlieferung glauben will, auch beim Feiern seinen jugendlichen Überschwang... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Party Like