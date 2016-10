National Geographic People 15:40 bis 16:25 Dokumentation Ape Man - Der Affe in Dir Alpha-Männchen USA 2013 2016-10-23 08:20 Stereo 16:9 HDTV Merken Bei all den Vorteilen, die es mit sich bringt, das Alpha-Männchen in einer Herde zu sein, ist es kein Wunder, dass männliche Affen ziemlich hart um diese Position kämpfen müssen. Aber es sind nicht nur unsere Verwandten, die Schimpansen, die sich in einem ständigen Kampf um die Macht befinden. Die Auseinandersetzungen der Weltmächte und das Machtgehabe mancher Unternehmenschefs und auch die ganz alltäglichen subtilen Konflikte mit Fremden beweisen, wie auch der Machtinstinkt auch immer noch in uns vorhanden ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ape Man