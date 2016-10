National Geographic People 11:15 bis 12:00 Dokusoap Dr. Ks tierische Notaufnahme Kaninchen mit Bauchweh USA 2016 2016-10-11 09:10 Stereo 16:9 HDTV Merken Besorgte Besitzer bringen ihr achtjähriges Zwergkaninchen Pixel in die Klinik. Das Tier hat seit einigen Wochen Verdauungsbeschwerden und ist völlig aufgebläht. Dr. K zögert keine Sekunde und führt eine Computertomographie durch, um herauszufinden, was in Pixels Darm los ist. Der 29 Jahre alte Ara Webster wiederum kommt mit einem mysteriösen Augenleiden in die Sprechstunde. Ist eine OP unausweichlich oder gibt es eine schonendere Alternative? Schließlich erscheint der Ägyptische Dornschwanz Pickles zur Wiedervorstellung. Ist das Reptil immer noch so lethargisch wie beim letzten Besuch in der Klinik? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Dr. K's Exotic Animal ER

