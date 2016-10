National Geographic Wildlife 07:15 bis 08:05 Dokusoap Der Hundeflüsterer Horror in der Hundezucht USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken In dieser Episode sucht der Hundeflüsterer einige von Amerikas "Welpenschmieden" auf, in denen Millionen Hunde gezeugt, geboren und zum Transport in kleine Drahtkäfige gepfercht werden. Von artgerechter Haltung kann hier keine Rede sein. Außerdem zeigt er Züchtern, wie die gröbsten Misshandlungen vermieden werden können und erklärt ihnen den Umgang mit traumatisierten Welpen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Dog Whisperer

