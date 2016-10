Niederlande 1 22:25 bis 23:05 Sport Andere tijden sport De nacht van Rasmussen NL 2016 HDTV Merken De laatste week van de Tour de France van 2007 is ingegaan als Michael Rasmussen zich opmaakt voor de laatste bergetappe, van Orthez naar Gourette op de Col d'Aubisque. Iets meer dan 1700 meter hoog in de Pyreneeën. De Deense kopman van de Rabobank-ploeg draagt al tien dagen de gele trui, hij staat drie minuten voor op zijn belangrijkste concurrent, Alberto Contador, en als hij vandaag een goede tijd neerzet ligt de eindoverwinning praktisch voor het grijpen. Dan zou voor het eerst sinds 1980, sinds het roemruchte TI-Raleigh, sinds Joop Zoetemelk, weer eens een Nederlandse ploeg een Tourwinnaar leveren. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Andere tijden sport