Niederlande 1 20:30 bis 21:30 Sonstiges Witse Overdosis B 2010 Merken De 24-jarige Tom Kempeneers liet iedereen in zijn omgeving geloven dat hij van de drugs af was. Toch is niemand verbaasd wanneer hij dood in zijn flat wordt aangetroffen en de doodsoorzaak een overdosis heroïne blijkt. Het is wetsdokter Stef die Witse aan het twijfelen brengt. Er is immers geen knelband naast het lijk gevonden. Iemand heeft dus bewust sporen gewist. Dat is genoeg voor Witse om zich in de zaak vast te bijten... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Hubert Damen (Commissaris Witse) Viv Van Dingenen (Tine Smets) Daan Hugaert (Romain Van Deun) Marc Stroobants (Rudy Dams) Dirk Tuypens (Hoofdcommissaris Peter Wijtinckx) Günther Samson (Stef Cooreman) Bart Klein (Marc Cammaerts) Originaltitel: Witse Regie: Luc Coghe Drehbuch: Dirk Nielandt