Kinowelt 03:00 bis 05:05 Drama Die Liebenden von Pont-Neuf F 1991 3 Europäische Filmpreise Alex, ein Möchtegern-Zirkusartist, ist abhängig von Alkohol und Tabletten und lebt mit seinem Freund Hans als Clochard auf der Pont Neuf, der ältesten Brücke von Paris, die derweil für die Öffentlichkeit gesperrt ist. Eines Nachts sucht auch die Künstlerin Michelle dort einen Schlafplatz, die wegen einer zerbrochenen Beziehung und einem schleichenden Augenleiden die Sicherheit ihres Elternhauses gegen ein Leben auf der Straße eingetauscht hat. Während sie für Hans eher unerwünscht bleibt, entwickelt sich eine Beziehung zwischen der Malerin und Alex. Die erblindende Michelle wird in ein selbstzerstörerisches Abhängigkeitsverhältnis zu Alex getrieben, bis dieser wegen eines Vorfalls ins Gefängnis muss und Michelle ihr Schicksal allein in die Hand nimmt. Romanze vor den schönsten Schauplätzen von Paris - mit Juliette Binoche. "Die Liebenden von Pont Neuf" ist einer der teuersten französischen Filme aller Zeiten. "'Die Liebenden von Pont-Neuf' muss einer der verrücktesten Filme der Geschichte sein - wundervoll auf seine eigene, ausgefallene Art." (Quelle: San Francisco Chronicle) Schauspieler: Juliette Binoche (Michèle Stalens) Denis Lavant (Alex) Daniel Buain (Alex' Freund) Klaus-Michael Grüber (Hans) Marion Stalens (Marion) Chrichan Larsson (Julien) Paulette Berthonnier (Schifferin) Originaltitel: Les amants du Pont-Neuf Regie: Léos Carax Drehbuch: Léos Carax Kamera: Jean-Yves Escoffier Altersempfehlung: ab 16