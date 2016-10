Kinowelt 01:10 bis 03:00 Horrorfilm Das Ritual USA 1987 Nach dem Roman von Nicholas Conde 16:9 20 40 60 80 100 Merken Geschockt vom tragischen Unfalltod seiner Frau Lisa (Janet-Laine Green), verlässt der Psychologe Cal Jamison (Martin Sheen) Milwaukee. Zusammen mit seinem kleinen Sohn Chris (Harley Cross) kehrt er zurück nach Manhattan, wo er einst studierte, und nimmt eine Stelle bei der New Yorker Polizei an. Einer seiner ersten Patienten ist Tom Lopez (Jimmy Smits), der als erfahrener Cop gilt. Der Vorgesetzte Lieutenant Sean McTaggert (Robert Loggia) hält große Stücke auf ihn. Doch seit dem Fund der Leiche eines kleinen Jungen, offenbar das Opfer eines rituellen Mordes, ist Lopez dem Wahnsinn nahe und glaubt, unter dem Einfluss mysteriöser Voodoo-Priester zu stehen, die bereits eine Reihe ähnlicher Kindsmorde begangen haben. Cal beschäftigt sich mit den religiösen Hintergründen und stößt auf eine obskure Mischung aus Katholizismus und Voodoo, das sogenannte Santeria. Von diesem abergläubischen Hokuspokus will der überzeugte Rationalist nichts wissen. Als er seine Haushälterin Carmen (Carla Pinza) dabei erwischt, wie sie seinen Sohn Chris mit obskuren Schutzzaubern zu belegen versucht, wirft er sie hochkant hinaus. Doch ein verschlüsselter Hinweis seines Patienten Lopez, der kurz darauf Selbstmord begeht, bringt Cal zum Nachdenken. Der Psychologe stößt auf einen geheimen Voodoo-Ring, der hinter der seriösen Fassade eines gemeinnützigen Kinderhilfswerks sein Unwesen treibt. Der renommierte "Twin Peaks"-Autor Mark Frost adaptierte den Nicholas-Conde-Roman "The Religion". Regisseur John Schlesinger machte daraus eine Mischung aus okkultem Thriller, Polizei und Psychodrama mit Horrorelementen. Der durch reizvolle New-York-Bilder überzeugende Film, in dem das Grauen erst ganz allmählich Gestalt annimmt, wird getragen von der darstellerischen Leistung Martin Sheens. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Martin Sheen (Cal Jamison) Helen Shaver (Jessica Halliday) Robert Loggia (Lt. Sean McTaggert) Richard Masur (Marty Wertheimer) Harley Cross (Chris Jamison) Jimmy Smits (Tom Lopez) Elizabeth Wilson (Kate Maslow) Originaltitel: The Believers Regie: John Schlesinger Drehbuch: Mark Frost Kamera: Robby Müller Musik: J. Peter Robinson Altersempfehlung: ab 18