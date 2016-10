Kinowelt 23:30 bis 01:10 Horrorfilm Game of Werewolves E 2011 16:9 20 40 60 80 100 Merken Tomás, ein erfolgloser Schriftsteller, wird von einer hartnäckigen Schreibblockade geplagt. Da kommt es ihm gerade recht, dass er in seinem galizischen Heimatdorf einen Preis verliehen bekommen soll. Zusammen mit seinem Hund Vito macht er sich auf den Weg in die spanische Provinz. Doch die Dorfbewohner begegnen ihm nicht ganz so herzlich wie erwartet. Dann wird Tomás auch noch von Unbekannten K.o. geschlagen und wacht kurze Zeit später an ein Kreuz gefesselt wieder auf. Nun dämmert ihm so allmählich, dass er unter Vorspiegelung falscher Tatsachen hierher gelockt wurde. Denn ein hundert Jahre alter Fluch lastet auf dem Dorf, der alle Bewohner zu Werwölfen mutieren lässt. Und ausgerechnet er ist der Auserwählte, der geopfert werden soll, um den Fluch zu besiegen. "[...] der vielleicht originellste und charmanteste Werwolf-Film der letzten 20 Jahre [...]" (Quelle: kino-zeit.de) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gorka Otxoa (Tomás Mariño) Carlos Areces (Calisto) Secun de la Rosa (Mario) Mabel Rivera (Rosa) Manuel Manquiña (Evaristo) Marcos Ruiz (Diego) Xulio Lago (Ciego) Originaltitel: Lobos de Arga Regie: Juan Martínez Moreno Drehbuch: Juan Martínez Moreno Kamera: Carlos Ferro Musik: Sergio Moure Altersempfehlung: ab 16