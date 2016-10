Der Grund für den Besuch auf Ligon II war eigentlich, von dort einen wichtigen Impfstoff zu holen. Doch die Mission der Enterprise artet in einen tödlichen Kampf aus. Zuerst wird Tasha Yar von Häuptling Lugon entführt. Er ist hin und weg von ihr und will sie heiraten. Doch da tritt seine Frau auf den Plan und fordert Tasha zum Duell. In Google-Kalender eintragen