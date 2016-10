Syfy 20:15 bis 20:40 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Die Bruchlandung USA 2009 Stereo 16:9 Merken Anakin und einige Mitstreiter sind mit dem Raumkreuzer "Resolute" unterwegs, um Aayla Securas Flotte beizustehen, die von Droiden angegriffen wurde. Als Anakin im Kampf schwer verletzt wird, sein Raumschiff havariert und auf dem ziemlich ungastlichen Planeten Maridun aufschlägt, scheint die Lage hoffnungslos, denn die Lurmen, die Bewohner Mariduns, machen keinerlei Anstalten, Anakin zu helfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Dave Filoni Drehbuch: George Lucas, Henry Gilroy, Katie Lucas, Scott Murphy Musik: Kevin Kiner Altersempfehlung: ab 12