Syfy 19:45 bis 20:15 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Der Freikauf USA 2008 Stereo 16:9 Bei den Verhandlungen mit den Piraten um den Freikauf von Count Dooku werden Anakin und Obi-Wan ebenfalls von den Piraten festgesetzt. So kommt es zu einer ungewöhnlichen Kollaboration zwischen Anakin, Obi-Wan und Count Dooku. Gemeinsam versuchen die drei zu fliehen. Während ein Verräter in der Piratenbande um Hondo Ohnaka versucht, das Lösegeld für sich einzustreichen, kommt Jar Jar Binks seinen Freunden Anakin und Obi-Wan zu Hilfe. Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Dave Filoni Drehbuch: George Lucas, Scott Murphy, Henry Gilroy, Julie Siege Musik: Kevin Kiner Altersempfehlung: ab 12