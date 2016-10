Syfy 17:55 bis 18:25 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Superheftig Jedi USA 2008 Stereo 16:9 Merken Auf einer diplomatischen Friedensmission zum Planeten Rodia findet die Senatorin Padmé Amidala heraus, dass ihr alter Freund und Weggefährte Senator Onaconda Farr ein Bündnis mit den Separatisten eingegangen ist. Onaconda nimmt Padmé gefangen und verspricht, sie im Tausch gegen Lebensmittel und Rohstoffe an Nute Gunray auszuliefern. Weil er spürt, dass Padmé in Schwierigkeiten steckt, gibt sich Jar Jar Binks als Jedi aus und versucht, sie zu retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Dave Filoni Drehbuch: George Lucas, Henry Gilroy, Steven Melching, Kevin Rubio Musik: Kevin Kiner Altersempfehlung: ab 12