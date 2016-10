13th Street 04:55 bis 06:40 Thriller Die Vorahnung USA 2007 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Linda Hanson (Sandra Bullock) führt mit ihrem Mann Jim (Julian McMahon) und ihren beiden Töchtern ein glückliches Familienleben. Eines Morgens erhält sie die Nachricht, dass Jim bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Linda ist schockiert und schwer traumatisiert. Doch als sie am nächsten Tag aufsteht, sitzt ihr vermeintlich toter Mann am Küchentisch. Als Linda schließlich erkennt, dass das scheinbar Erlebte eine Vorahnung war, setzt sie alles daran, das drohende Schicksal abzuwenden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sandra Bullock (Linda Hanson) Julian McMahon (Jim Hanson) Shyann McClure (Megan Hanson) Courtney Taylor Burness (Bridgette Hanson) Nia Long (Annie) Peter Stormare (Dr. Roth) Irene Ziegler (Mrs. Quinn) Originaltitel: Premonition Regie: Mennan Yapo Drehbuch: Bill Kelly Kamera: Torsten Lippstock Musik: Klaus Badelt Altersempfehlung: ab 12