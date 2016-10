13th Street 23:50 bis 00:10 Filme Can't take my eyes off you D 2016 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Eine mondäne Villa am Rande einer großen Stadt. Anne (Julia Bremermann) findet die Terrassentür geöffnet vor und kann sich nicht erinnern, diese selbst geöffnet zu haben, noch hat sie ihre Tochter Lisa (Maja-Celiné Probst) nach Hause kommen hören. Als Lisa etwas später in der Villa eintrifft erfährt sie von ihrer Mutter, dass ihr Vater das gemeinsame Wochenende abgesagt hat. Zum wiederholten Mal kommt es zwischen den beiden zum Streit. Als sich der Teenager ins Badezimmer einschließt ereilt die beiden eine schreckliche Gewissheit: Mutter und Tochter sind nicht allein im Haus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julia Bremermann (Mutter) Maja-Celiné Probst (Tochter) Nik Sentenza (Clown) Originaltitel: Can't take my eyes off you Regie: Nik Sentenza, Johannes Kizler Altersempfehlung: ab 16