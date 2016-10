13th Street 21:10 bis 22:00 Krimiserie Law & Order Paris Der Todesengel F 2007 Stereo 16:9 Merken Drei Sterbefälle in einem Krankenhaus sorgen für Aufsehen. Nach einem anonymen Hinweis ermitteln Savigny (Sandrine Rigaux) und Revel (Vincent Perez) beim Pflegepersonal. Revel verdächtigt zunächst eine Krankenschwester der Todesengel zu sein. Als sie entlastet wird, führt die Autopsie die Ermittler auf eine neue Spur: Die Opfer starben alle an einer Vergiftung durch Zyanid, dass in den Kapseln des Schmerzmittels enthalten war. Der Verdacht fällt nun auf die Familie eines Verstorbenen. Sie hat von der Pharmafirma, die das Schmerzmittel vertreibt, eine Entschädigungszahlung eingeklagt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent Perez (Vincent Revel) Sandrine Rigaux (Claire Savigny) Jacques Pater (Chief Bonnefoy) Hélène Godec (Juge Lherbier) Laure Killing (Juge Fontana) Caroline Baehr (Isabelle Laville) Claire Wauthion (Suzanne Martin) Originaltitel: Paris enquêtes criminelles Regie: Bertrand Van Effenterre Drehbuch: Stephanie Sengupta Kamera: Bernard Malaisy Musik: Sophia Morizet