Mitchel (Colin Farell) wurde gerade aus dem Gefängnis entlassen und will sein Geld auf ehrliche Weise verdienen. Sein ehemaliger Komplize Billy (Ben Chaplin) bietet ihm einen Job als Geldeintreiber an. Auch das attraktive Hollywood-Starlet Charlotte (Keira Knightley) hat Interesse an dem Ex-Häftling und engagiert ihn als Bodyguard. Als sie sich näher kommen, planen Mitchel und Charlotte eine gemeinsame Zukunft. Allerdings steht dem Glück der beiden Gangster-Boss Gant (Ray Winstone) im Weg. In Google-Kalender eintragen