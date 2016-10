TNT-Serie 03:50 bis 04:30 Serien Revenge Vergebung USA 2012 16:9 Merken Überall in den Hamptons tauchen plötzlich Menschen aus der Vergangenheit auf, was für Victoria und Emily unterschiedliche Folgen hat. Jacks Pflichtbewusstsein ist indes unerwartet stark gewachsen, und Padma tut etwas, das große Folgen für Nolcorp haben könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emily VanCamp (Emily Thorne/Amanda Clarke) Madeleine Stowe (Victoria Grayson) Gabriel Mann (Nolan Ross) Henry Czerny (Conrad Grayson) Ashley Madekwe (Ashley Davenport) Nick Wechsler (Jack Porter) Joshua Bowman (Daniel Grayson) Originaltitel: Revenge Regie: Matt Earl Beesley Drehbuch: Sunil Nayar Kamera: Cynthia Pusheck Musik: Fil Eisler Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 418 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 218 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 148 Min. King Kong

Abenteuerfilm

RTL II 01:40 bis 04:30

Seit 138 Min.