TNT-Serie 20:15 bis 21:15 Fantasyserie Game Of Thrones Zuhause USA, GB 2016 16:9 Cersei ist außer sich vor Wut, da sie in ihren Gemächern festgehalten wird und nicht zu ihrer toten Tochter darf, um sie ein letztes Mal zu sehen. Ramsay fürchtet um seinen Anspruch auf den Titel seines Vaters, nachdem Roose Bolton von seiner neuen Frau einen Sohn geschenkt bekommen hat. An der Mauer versucht Melisandre indes, John wieder zum Leben zu erwecken. Arya wird zu einem Niemand. Schauspieler: Lena Headey (Cersei Lannister) Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) Sophie Turner (Sansa Stark) Maisie Williams (Arya Stark) Isaac Hempstead Wright (Bran Stark) Alfie Allen (Theon Greyjoy) Peter Dinklage (Tyrion Lannister) Originaltitel: Game of Thrones Regie: Jeremy Podeswa Drehbuch: George R.R. Martin Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16