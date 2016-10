TNT-Serie 11:40 bis 12:25 Serien McLeods Töchter Hochzeit auf Umwegen AUS 2007 16:9 Merken Fast erweckt es den Anschein, als stünde die Hochzeit unter keinem guten Stern. Als Alex und Marcus am Tag vor der Trauung auf einen Gauner hereinfallen und schließlich im Gefängnis landen, ist guter Rat teuer. Grace, die die beiden eigentlich retten will, verschlimmert die Situation nur noch. Muss die Hochzeit abgesagt werden, da der Bräutigam hinter schwedischen Gardinen sitzt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Aaron Jeffery (Alex Ryan) Simmone Mackinnon (Stevie Hall) Michala Banas (Kate Manfredi) Abi Tucker (Grace Kingston) Gillian Alexy (Tayler Geddes) Dustin Clare (Riley) Luke Jacobz (Patrick Brewer) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Steve Jodrell Drehbuch: Posie Graeme-Evans, Caroline Stanton, Margaret Wilson Kamera: David Foreman Musik: Alastair Ford