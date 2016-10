Disney Cinemagic 04:50 bis 06:10 Komödie Jordan Superstar USA 2004 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Brittany lebt in einem Vorsort und langweilt sich dort zu Tode. Ihr großer Schwarm ist der Sänger Jordan Cahill. Und eines Tages geschieht das Wunder; Jordan Cahill kommt ausgerechnet in ihre Stadt und dreht dort ein Video. Als Brittany dorthin geht, hat sie einen Zusammenstoß mit Eddie, Jordans bestem Freund, und dabei werden Brittanys und Jordans Handys vertauscht. Eddie versucht verzweifelt, Jordans Handy wieder zu bekommen, weil in diesem Hightech-Handy alle selbstgeschriebenen Songs von Jordan sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Danielle Panabaker (Brittany Aarons) Brenda Song (Natasha) Taran Killam (Jordan Cahill) Jennie Garland (Olivia Hooper) Ryan Belleville (Eddie) Todd Stashwick (Len) Kirsten Nelson (Susan Aarons) Originaltitel: Stuck in the Suburbs Regie: Savage Steve Holland Drehbuch: Wendy Engelberg, Amy Engelberg, Dan Berendsen Kamera: Christopher Faloona Musik: David Kitay, Jeff Vincent