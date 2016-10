ARTE 13:35 bis 14:05 Dokumentation Wie das Land, so der Mensch Elsass F 2012 2016-10-20 04:20 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Ausgedehnte Maisfelder, blühende Wiesen, grüne Wälder und ein dichtes Netz aus unzähligen Bachläufen: das ist die Elsassebene, in der sich eines der größten Überschwemmungsgebiete Westeuropas befindet. Geschaffen wurde diese Landschaft durch den Rhein. Er speist das Feuchtgebiet Grand Ried, das sich bis zur Ill erstreckt und der Region eine Reserve von ungefähr 50 Milliarden Kubikmetern Wasser sichert. Der Fluss dient hier auch als Grenze zwischen Frankreich und Deutschland sowie als verkehrsreicher Handelsweg. Seit dem Zweiten Weltkrieg haben neue Arbeitsmaschinen und intensive Landwirtschaft die Region verändert. So wird im Norden des Grand Ried immer weniger "grünes Gold" angebaut, wie hier der Hopfen genannt wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Paysages d'ici et d'ailleurs Regie: Jean Michel Vennemani