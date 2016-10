TNT Film 03:20 bis 04:35 Abenteuerfilm Die Falle am Snake River USA 1961 Nach einer Vorlage von Kenneth Roberts, Gerald Drayson Adams, Antony Ellis, Sloan Nibley 20 40 60 80 100 Merken Major Rogers ist im britisch-französischen Kolonialkrieg in Portsmouth, New Hampshire, stationiert und führt gemeinsam mit seinen Rangers einen erbitterten Krieg gegen die Feinde der englischen Krone. Als ein paar seiner Männer einem hinterhältigen Mordanschlag der Franzosen zum Opfer fallen, will er einen Felsen wegsprengen lassen, um ein Kriegsschiff der Gegner an der Weiterfahrt zu hindern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Keith Larsen (Major Robert Rogers) Buddy Ebsen (Hunk Marriner) Don Burnett (Langdon Towne) Philip Tonge (General Arnherst) Paul Picerni (Guy Perro) Luis van Rooten (Mr. Duren) Denny Miller (Cooper) Originaltitel: Fury River Regie: Jacques Tourneur, Alan Crosland Jr., Otto Lang, George Waggner Drehbuch: Gerald Drayson Adams, Anthony Ellis, Sloan Nibley, George Waggner Kamera: Harold E. Wellman, Harkness Smith Musik: Raoul Kraushaar

