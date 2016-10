Um seine Schulden zu begleichen, arbeitet der Cop Joe Gavilan nebenbei als Immobilienmakler, sein junger Partner K. C. träumt von einer Schauspiel-Karriere. Als eine Rapformation ermordet wird, sehen beide Cops ihre Chance gekommen: Joe hofft, einen Interessenten für ein Haus zu finden und K. C. glaubt hier Leute zu treffen, die ihm bei seiner Schauspielerlaufbahn helfen können. In Google-Kalender eintragen