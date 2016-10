National Geographic 01:45 bis 02:30 Dokumentation UFOs über Europa GB 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Im Jahr 1970, auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, sollte ein US-Pilot ein "nicht identifiziertes Ziel" über der Nordsee abfangen. Sein Flugzeug verschwand spurlos. Als man es wiederfand, war das Cockpit verschlossen, aber der Körper des Piloten fehlte. 2004 ereigneten sich in dem kleinen sizilianischen Fischerdorf Canneto di Caronia eine Reihe unerklärlicher Zwischenfälle. Ein Fischer berichtete von einem mysteriösen roten Licht, das aus dem Wasser aufstieg, andere Einheimische behaupteten, in der Gegend UFOs gesehen zu haben. Doch das alles war erst der Auftakt einer ganzen Reihe ebenso bizarrer wie beängstigender Ereignisse rund um das Dorf. Der Royal-Airforce-Pilot Sergeant Hughes begegnete 1952 einem UFO während eines Routine-Übungsflugs über Deutschland. Obwohl er im Verband mit drei anderen Flugzeugen unterwegs war, sah nur er das Objekt. Seine Kollegen verspotteten ihn und taten seine Geschichte als reine Fantasie ab. Zum Spaß malten sie ihm eine "fliegende Untertasse" auf seine Maschine und nannten diese "Saucer Sam". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: UFO Europe: Untold Stories