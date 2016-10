National Geographic 13:10 bis 14:00 Dokumentation Big, Bigger, Biggest Die Antonow 124 - Das größte Transportflugzeug der Welt GB 2007-2009 Dolby 16:9 HDTV Merken Transportflugzeuge sind die größten Flugzeuge im Arsenal der Weltmächte. Die größte Maschine unter den Großen ist die russische Antonow 124. Ihre Höhe ist vergleichbar mit der eines siebenstöckigen Hauses. Die Spannweite ist so groß, dass man acht Doppeldeckerbusse nebeneinander parken könnte und trotzdem noch Platz hätte, während im Innenraum über 50 Kleintransporter parken könnten. Heute wird der Megacarrier hauptsächlich im Zivilbereich eingesetzt. In dieser Folge zeigt "Big, Bigger, Biggest", wie die Antonow 124 einen ganzen Zug von Deutschland nach Indien transportiert. Außerdem gibt es einen Rückblick auf die Meilensteine des Transportflugzeugbaus, die die Konstruktion der Antonow 124 überhaupt erst möglich gemacht haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Big, Bigger, Biggest