National Geographic 05:10 bis 06:00 Dokumentation Forensik - Täter im Visier Spuren im Feuer USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Wie kann die Asche eines erloschenen Feuers den Beweis liefern, ob es sich bei dem Brand um einen Unfall oder um Brandstiftung handelte? Die modernen Brand-Untersuchungsmethoden entstanden nach einem schrecklichen Feuer, bei dem 1990 in der Lime Street in Jacksonville, Florida, sechs Menschen ums Leben kamen. Endgültig den Kinderschuhen entwachsen war die Methodik im Jahre 2007, als man mit Hilfe der neuesten wissenschaftlichen Methoden einen jugendlichen Brandstifter in Glassboro, New Jersey, vor Gericht bringen konnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Crime Lab