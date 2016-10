National Geographic People 05:45 bis 06:05 Dokumentation Harnas - Die Buschklinik Reitstunden D, A, NAM 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Einer der Geparde wurde monatelang von menschlichem Kontakt ferngehalten und dazu erzogen alleine zu jagen. Nun ist der große Tag gekommen: Die Raubkatze wird in einem Käfig in einen Naturpark weit entfernt von Harnas transportiert und dort ausgewildert. Frikkie macht sich einen Spaß daraus, die Freiwilligen zu schinden: Er bringt ihnen bei, die eigenwilligen namibischen Pferde ohne Sattel zu reiten. Da ist Ärger vorprogrammiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Harnas - Wildlife Rescue Camp