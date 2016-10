National Geographic People 23:15 bis 00:05 Dokumentation Horror Trips - Wenn Reisen zum Albtraum werden Die Koks-Falle GB 2009-2011 2016-10-07 03:05 Stereo 16:9 HDTV Merken Stephen Sutton ist schon seit Monaten auf Jobsuche - leider wenig erfolgreich. Als er die Hoffnung schon beinahe aufgegeben hat, macht ein seriös wirkender Geschäftsmann ihm überraschend ein lukratives Angebot. 15.000 Dollar stellt sein Partner ihm für einen Transport von Argentinien nach Australien - es handelt sich angeblich um Gold - in Aussicht. Stephen willigt ein, ohne auch nur einen Moment zu zögern, denn die Entlohnung für diesen einfachen Job scheint ihm mehr als großzügig bemessen. Doch als der gutgläubige Kurier unverhofft in eine Polizeikontrolle gerät und man anstatt des Goldes eine große Menge Kokain bei ihm findet, sitzt er in der Falle... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Banged Up Abroad