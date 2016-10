National Geographic People 11:30 bis 11:50 Dokumentation Kenias Speisekammer Kilifi K 2013 2016-10-22 05:50 Stereo 16:9 HDTV Merken Kiran erkundet weitere Abschnitte der Nordküste Kenias. Dort trifft er auf die "verrückten Floßmänner" - Fischer, die aus Strandgut improvisierte Surfboards basteln, auf denen sie in ein Mündungsgebiet mit einer heimtückischen Strömung paddeln. Abenteuerlustig wie unser Chefkoch so ist, stürzt auch Kiran sich in die Wellen - mit urkomischen aber auch frustrierenden Konsequenzen. Später erntet er auf einer traditionellen Dau frische Austern und Venusmuscheln, die in den örtlichen Mangrovenwäldern wachsen, und kocht für die Fischer ein opulentes Meeresfrüchtegericht. In Google-Kalender eintragen Moderation: Kiran Jethwa Originaltitel: Tales From the Bush Larder