National Geographic People 09:10 bis 09:55 Dokusoap Dr. Ks tierische Notaufnahme Ausflug in die Everglades USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Der siebenjährige Hase Harvey kommt mit einer ausgerenkten Hüfte in die Notaufnahme. Nachdem Dr. K das Tier genau untersucht hat, kommt sie zu dem Schluss, dass es keine Alternative zu einer aufwändigen OP gibt. Dr. T und Tom machen sich derweil auf den Weg in die Everglades, wo ein Alligator mit einer tiefen Fleischwunde dringend medizinische Hilfe benötigt. Schließlich sorgen drei Baby-Eichhörnchen mit schlimmen Blähungen für Trubel in der Klinik. Wenn Dr. K und Dr. G ihnen nicht schnell Medikamente verabreichen, steht das Leben der Tiere auf dem Spiel. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Dr. K's Exotic Animal ER

