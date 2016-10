National Geographic Wildlife 03:20 bis 04:15 Dokumentation Animal Fight Club Gefährliche Begegnungen GB 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Australien ist Heimat einer ganzen Reihe tödlicher Raubtiere. Besonders gefürchtet sind der Hai und das Salzwasserkrokodil. Doch was passiert, wenn die beiden aufeinandertreffen? In eindrucksvollen Bildern zeigt "Animal Fight Club" die Konfrontation dieser furchtlosen Killer im Kampf um eine Schildkröte. Szenenwechsel nach Afrika: Dort kommt es zu einem nicht weniger spannenden Fight zwischen zwei Spitzmaulnashörnern. Und zu guter Letzt gerät eine Gottesanbeterin tierisch in Rage - Pech für alle, die ihr gerade über den Weg laufen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Animal Fight Club

