National Geographic Wildlife 21:00 bis 21:50 Dokumentation Tierische Superkräfte Perfekte Killer GB 2011 2016-10-08 05:35 Stereo 16:9 HDTV Merken Es gibt Tiere, die die Kunst des Tötens meisterhaft beherrschen. Sie lauern ihrer Beute aus dem Hinterhalt auf und schlagen in dem Moment blitzschnell und lautlos zu, wenn diese am wenigsten mit ihnen rechnen. Ihre Strategien haben diese hochintelligenten Tiere perfekt an ihre Umwelt angepasst und die Jagd und das Töten von Beute gehört für sie zum täglichen Geschäft - ob in der Luft, am Boden oder im Wasser. Kurzum: Sie sind die perfekten Killer. Moderator Patrick Stewart stellt die faszinierendsten von ihnen in dieser Episode von "Tierische Superkräfte" vor, darunter ein bisswütiges Krokodil, ein Wanderfalke im Sturzflug und eine angriffslustige Ameisenkolonie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Patrick Stewart Originaltitel: Animal Superpowers Regie: Tom Cook Drehbuch: Ryan L. Driscoll, Duncan Buchannan