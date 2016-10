National Geographic Wildlife 19:25 bis 20:10 Dokumentation Launische Biester Überleben AUS 2016 2016-10-08 04:05 Stereo 16:9 HDTV Merken Wildtiere bekommen ihre Lektionen fürs Leben alles andere als sanft erteilt. Kaum stehen sie als Grünschnäbel auf eigenen Beinen, sind sie auch schon der ganzen Wucht der unbarmherzigen Natur ausgesetzt - und bei ihren ersten selbstständigen Schritten meist völlig von der Rolle. "Learning by doing" lautet die Devise, sobald sie ihre behütete Kinderstube verlassen haben. Jeder Tag bringt neue Erfahrungen und Herausforderungen, die nicht immer bravourös gemeistert werden. Im Gegenteil: Viele Jungtiere bezahlen den Leichtsinn der Jugend mit dem Leben... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Moody Beasts