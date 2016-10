Disney XD 07:25 bis 07:45 Trickserie Phineas und Ferb Phineas und Ferb auf Standby / Papa Doofenschmirtz USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken (a) Mom bietet Candace an, den Tag mit ihr zu verbringen. Candace wittert die Chance, dass Mom endlich mitkriegt, was Phineas und Ferb im Schilde führen - aber die Jungs sind auf einmal völlig langweilig! Perry vermutet, dass Dr. Doofenschmirtz etwas damit zu tun haben könnte und stattet seinem Erzfeind einen Besuch ab. (b) Candace bittet Stacy, sie zu hypnotisieren, damit sie ihr Date mit Jeremy genießen kann, ohne ihre Brüder drankriegen zu wollen. (a) Mom bietet Candace an, den Tag mit ihr zu verbringen. Candace wittert die Chance, dass Mom endlich mitkriegt, was Phineas und Ferb im Schilde führen - aber die Jungs sind auf einmal völlig langweilig! Perry vermutet, dass Dr. Doofenschmirtz etwas damit zu tun haben könnte und stattet seinem Erzfeind einen Besuch ab. (b) Candace bittet Stacy, sie zu hypnotisieren, damit sie ihr Date mit Jeremy genießen kann, ohne ihre Brüder drankriegen zu wollen. In der Zwischenzeit verliert Dr. Doofenshmirtz sein Gedächtnis, als er sich versehentlich mit seinem Kannste-Vergessen-Inator bestrahlt. Norm nutzt die Gelegenheit, um sich von Dr. Doofenschmirtz wie einen Sohn behandeln zu lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Robert Hughes, Jay Lender Drehbuch: Jim Bernstein, Antoine Guilbaud, Kaz, Jennifer Keene, Martin Olson, Scott D. Peterson, Kim Roberson Musik: David Vanacore Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 376 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 136 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 136 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 136 Min.