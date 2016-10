Disney XD 05:30 bis 05:55 Comedyserie Pair of Kings - Die Königsbrüder Folge: 22 Legendäre Könige? (1) USA 2011 Stereo Dolby 16:9 HDTV Merken Der Ältestenrat gibt Brady und Boomer die Schuld daran, dass die "Helle Seite" der Insel von der "Dunklen Seite" überwuchert wird, aber Mason verteidigt die Könige. Brady und Boomer versuchen sich zu helfen, aber dabei befreien sie aus Versehen Zadoc, einen bösen Dämonen. Brady und Boomer sind niedergeschlagen und machen kurzerhand Lanny zum König. Sie versuchen Kinkow zu verlassen, aber werden von Zadoc gefangen genommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Geno Segers (Mason) Kelsey Chow (Mikayla) Mitchel Musso (Brady) Ryan Ochoa (Lanny) Michael Bailey Smith (Zadoc) Waymond Lee (Tropical Island Elder) Larramie Doc Shaw (King Duke "Boomer" Parker) Originaltitel: Pair of Kings Regie: Eric Dean Seaton Drehbuch: Dan Cross, David Hoge Musik: Jamie Dunlap