13th Street 04:10 bis 06:15 Thriller Das Urteil - Jeder ist käuflich USA 2003 Nach dem Roman von John Grisham Stereo 16:9 Nicht nur um viel Geld, sondern auch ums Prestige geht es für die US-Waffenindustrie in einem Aufsehen erregenden Prozess. Vor zwei Jahren wurden von einem Amokläufer mehrere Menschen erschossen. Die Witwe eines der Opfer verklagt nun den Hersteller der benutzten Waffe auf mehrere Millionen Dollar Schadenersatz. Die Klägerin wird von Star-Anwalt Rohr (Dustin Hoffman) vertreten. Sein Gegenspieler ist der skrupellose Jury-Berater Fitch (Gene Hackman). Er soll bei den Geschworenen mit legalen, aber auch illegalen Mitteln ein positives Urteil für die Waffenproduzenten erwirken. Unter den Mitgliedern der Jury befindet sich Nick Easter (John Cusack). Nick und seine Freundin Marleen (Rachel Weisz) wollen die Gunst der Stunde nutzen. Sie machen beiden Seiten das Angebot, die Jury zu ihrem Vorteil zu manipulieren. Für zehn Millionen Dollar könnten sie das Urteil kaufen. Sowohl Rohr als auch Fitch zeigen sich interessiert. Doch als Nick und Marleen den Preis erhöhen, entwickelt sich für sie ein lebensgefährliches Katz-und Maus-Spiel. "Das Urteil - Jeder ist käuflich" basiert auf einem Roman von Bestseller-Autor John Grisham, wobei in der Buchvorlage statt der Waffenlobby die Tabakindustrie verklagt wurde. Der spannende Justiz-Thriller des US-Regisseurs Gary Fleder steckt voller Überraschungen und unerwarteter Wendungen, und beeindruckt durch sein Staraufgebot. Das gewitzte Jurymitglied Nick spielt John Cusack, seine Kumpanin Marleen wird von Rachel Weisz dargestellt, und die Rollen der beiden Streithähne vor Gericht haben Gene Hackman (der intrigante Berater Fitch) und Dustin Hoffman (als idealistischer Anwalt Rohr) übernommen. Übrigens: Obwohl Hackman und Hoffman seit 1956 befreundet sind, standen sie für diesen Film erstmals gemeinsam vor der Kamera. Schauspieler: John Cusack (Nicholas Easter) Gene Hackman (Rankin Fitch) Dustin Hoffman (Wendell Rohr) Rachel Weisz (Marlee) Bruce Davison (Durwood Cable) Bruce Mc Gill (Harkin) Jeremy Piven (Lawrence Green) Originaltitel: Runaway Jury Regie: Gary Fleder Drehbuch: Brian Koppelman, David Levien, Rick Cleveland, Matthew Chapman Kamera: Robert Elswit Musik: Christopher Young Altersempfehlung: ab 12