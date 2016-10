13th Street 23:25 bis 00:10 Krimiserie Law & Order Blutdiamanten USA 2001 Stereo 16:9 Merken Ein Diamantenhändler wird entführt. Die Kidnapper erschießen dabei dessen Begleiter. Wenige Tage später wird auch das Entführungsopfer tot aufgefunden. Briscoe (Jerry Orbach) und Green (Jesse L. Martin) vermuten, dass die beiden Toten im Besitz von gestohlenen Edelsteinen waren. Doch von diesen fehlt jede Spur. Dann finden die Ermittler in der Wohnung des Afrikaners Gasana (Lance Reddick) die Mordwaffe. Offensichtlich handelt es sich bei den gestohlenen Diamanten um so genanntes "Blutgeld" aus Afrika. McCoy (Sam Waterston) erhebt Anklage. Doch der Staatsanwalt will auch die Hintermänner fassen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dianne Wiest (Nora Lewin) Sam Waterston (Jack McCoy) Jesse L. Martin (Detective Eddie Green) Jerry Orbach (Detective Lennie Briscoe) Michael Hayden (Henri Girard) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Elisabeth Röhm (A.D.A. Serena Southerlyn) Originaltitel: Law & Order Regie: Richard Dobbs Drehbuch: Barry Schindel