13th Street 19:25 bis 20:13 Krimiserie Navy CIS Rache USA 2013 Stereo 16:9 Das NCIS-Team fahndet weiterhin nach Bodnar (Oded Fehr), doch der ist ihnen stets einen Schritt voraus. Außerdem bekommen die Ermittler Probleme mit der Homeland Security, die sie von dem Fall abziehen will. Was steckt dahinter? Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Timothy McGee) Cote De Pablo (Ziva David) Brian Dietzen (Jimmy Palmer) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: James Whitmore jr. Drehbuch: George Schenck, Frank Cardea Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk