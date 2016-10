13th Street 17:00 bis 17:50 Krimiserie Numb3rs - Die Logik des Verbrechens Hinterhalt USA 2005 Stereo 16:9 Merken Ein Heckenschütze sorgt in L.A. für jede Menge Aufruhr. Don nimmt die Ermittlungen auf und sucht Hilfe bei Agent Edgerton (Lou Diamond Phillips), Scharfschützenausbilder des FBI. Doch Edgerton und Charlie haben unterschiedliche Ansichten hinsichtlich des Falls. Während Charlie alles mit Hilfe der Mathematik lösen will, nimmt Edgerton sein Scharfschützengewehr und versucht sich in den Täter hineinzuversetzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rob Morrow (Don Eppes) David Krumholtz (Charlie Eppes) Judd Hirsch (Alan Eppes) Peter MacNicol (Dr. Larry Fleinhardt) Alimi Ballard (David Sinclair) Sabrina Lloyd (Terry Lake) Lou Diamond Phillips (Agent Edgerton) Originaltitel: Numb3rs Regie: J. Miller Tobin Drehbuch: Ken Sanzel Kamera: Matthew Jensen Musik: Charlie Clouser Altersempfehlung: ab 16