13th Street 15:25 bis 16:15 Krimiserie Law & Order Verderblicher Ruhm USA 2001 Stereo 16:9 Merken Tommy Vega (Gary Busey) steht unter Verdacht, seine zweite Ehefrau getötet zu haben. Der Fall erhält eine besondere Brisanz, da Vega einst ein gefeierter Sänger war. Bei seiner Vernehmung durch Briscoe (Jerry Orbach) und Green (Jesse L. Martin) behauptet Vega, dass er mit seiner Frau wie jeden Freitag in einem Restaurant zum Essen war. Nachdem sie dieses gemeinsam verlassen hatten, sei sie ermordet worden. Vegas Anwalt kann entlastende Beweise für seinen Mandanten beschaffen. Doch die Ermittler glauben nicht an die Unschuld des Sängers? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jerry Orbach (Det. Lennie Briscoe) Jesse L. Martin (Det. Ed Green) Sam Waterston (Stellv. Bezirksstaatsanwalt Jack McCoy) Dianne Wiest (Staatsanwältin Nora Lewin) Gary Busey (Tommy Vega) Bruce Altman (Brad Feldman) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Originaltitel: Law & Order Regie: Richard Dobbs Drehbuch: Wendy Battles, Marc Guggenheim