13th Street 09:05 bis 09:50 Krimiserie Navy CIS Auf der Jagd USA 2013 Stereo 16:9 Merken Als die Navy-Reservistin Callie Daniels nach Hause kommt, muss sie feststellen, dass ihr Ehemann Noah verschwunden ist. Die Hinweise am Ort des Geschehens deuten auf eine Entführung hin, denn die Ermittler finden einen abgeschnittenen Finger Noahs. Doch Abby (Pauley Perrette) stößt bei der Analyse des Tatorts auf Unstimmigkeiten. Nachdem Gibbs (Mark Harmon) und Tony (Michael Weatherly) die Leiche des vermeintlichen Entführers finden, beginnt das Team an der Entführungstheorie zu zweifeln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Rocky Carroll (Leon Vance) Sophina Brown (Kelly Daniels) Lourdes Benedicto (Rebecca Chidis) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Arvin Brown Drehbuch: Nicole Mirante-Matthews Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk

