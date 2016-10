Syfy 01:10 bis 01:55 SciFi-Serie Stargate: SG-1 Der verlorene Sohn USA 1998 Stereo 16:9 Merken Auf Teal'cs (Christopher Judge) Heimatplaneten Chulak, hat sich seit dessen letzten Aufenthalt einiges verändert. Teal'c gilt dort als Verräter. Auch seine Frau hat ihn für tot erklärt und seinen besten Freund geheiratet. Rya'c (Neil Denis), der Sohn der beiden wurde von Apophis gekidnappt und einer Gehirnwäsche unterzogen, so dass er denkt, sein Vater sei ein übler Verräter. Demzufolge will er auch nicht von Teal'c und seinen Freunden vor Apophis gerettet werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jonathan "Jack" O'Neill) Michael Shanks (Dr. Daniel Jackson) Amanda Tapping (Captain Samantha Carter) Christopher Judge (Teal'c) Don S. Davis (Major General George Hammond) Tony Amendola (Master Bra'tac) Brook Susan Parker (Drey'auc) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: William Gereghty Drehbuch: Katharyn Powers Kamera: Jim Menard Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12