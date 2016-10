Syfy 15:10 bis 15:55 SciFi-Serie Star Trek: Enterprise Raumpiraten USA 2002 Stereo 16:9 Merken Ein Überfall, bei der die gesamte Besatzung mit einem Gas betäubt wurde, hat schwerwiegende Folgend für die Enterprise. Einzig Tucker (Connor Trinneer) blieb unversehrt und muss nun mit ansehen, wie feindliche Aliens alle Frauen gefangen nehmen, um sie als Sklaven zu verkaufen. Um auch an materielle Güter zu kommen, wecken sie Captain Archer (Scott Bakula) auf. In einem unbeobachteten Moment gelingt es Tucker T'Pol (Jolene Blalock) aufzuwecken. Gemeinsam helfen sie Archer, die Einheit der Aliens zu zerschlagen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Capt. Jonathan Archer) John Billingsley (Dr. Phlox) Jolene Blalock (T'Pol) Dominic Keating (Lt. Malcolm Reed) Anthony Montgomery (Travis Mayweather) Linda Park (Hoshi Sato) Connor Trinneer (Charlie "Trip" Tucker III) Originaltitel: Star Trek - Enterprise Regie: James Whitmore jr. Drehbuch: Maria Jacquemetton, André Jacquemetton Kamera: Marvin V. Rush, Marvin Rush Musik: Ray Velton Bunch Altersempfehlung: ab 12