Syfy 11:40 bis 12:30 SciFi-Serie Stargate: SG-1 Die trojanische Kugel USA 1998 Stereo 16:9 Eine Kapsel, die SG 1 von einem sonst völlig leblosen Planeten mit auf die Erde nimmt, greift in der Stargate-Basis alle anwesenden Personen, sowie alle technischen Geräte und sogar das Gebäude an. Deshalb wird der Selbstzerstörungsmechanismus der Basis ausgelöst und alle Anwesenden, die noch nicht befallen sind, müssen das Gebäude räumen. Von Jack (Richard Dean Anderson) scheint der Organismus vollkommen Besitz zu ergreifen, deshalb schlägt Sam (Armanda Tapping) vor, ihn nicht abzuhalten. Sie hofft, so mit dem Organismus kommunizieren zu können. Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jack O'Neill) Michael Shanks (Dr. Daniel Jackson) Amanda Tapping (Captain Samantha Carter) Christopher Judge (Teal'c) Don S. Davis (Major General George Hammond) Teryl Rothery (Dr. Janet Fraiser) Tobias Mehler (Lieutenant Graham Simmons) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: David Warry-Smith Drehbuch: Brad Wright Kamera: Peter F. Woeste Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12