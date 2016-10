Syfy 07:30 bis 08:25 SciFi-Serie Raumschiff Enterprise Folge: 6 Die Frauen des Mr. Mudd USA 1966 Stereo 16:9 Merken Die Enterprise verfolgt ein unregistriertes Frachtschiff bis in einen Asteroidengürtel. Die vier Personen an Bord werden auf die Enterprise gebeamt. Es handelt sich um den Gauner Harry Mudd und drei verführerische Frauen. Bei der Verfolgung des Schiff hat die Enterprise beinahe alle Lithiumkristalle aufgebraucht, die für den Antrieb gebraucht werden. So landen sie auf Rigel XII, einem Planeten mit Lithiumminen, wo Mudd eigentlich die Frauen verkaufen wollte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William Shatner (Captain James T. Kirk) Leonard Nimoy (Mr. Spock) DeForest Kelley (Dr. Leonard McCoy) James Doohan (Scottie) George Takei (Sulu) Nichelle Nichols (Uhura) Roger C. Carmel (Harry Mudd) Originaltitel: Star Trek Regie: Murray Golden, Harvey Hart Drehbuch: John D. F. Black, Robert Bloch Kamera: Gerald Perry Finnerman Musik: Fred Steiner Altersempfehlung: ab 12

