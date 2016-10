Disney Cinemagic 23:50 bis 00:00 Trickserie Classic Cartoons Mickys Löschzug USA 1935 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Micky, Goofy und Donald, die als Feuerwehrmänner arbeiten, eilen zum Haus von Klarabella, in dem es brennt. Diese hat das Feuer noch gar nicht bemerkt und sitzt seelenruhig in der Badewanne. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Classic Cartoons