History 23:30 bis 00:00 Dokusoap Die Werkstatt-Helden Abschiedsschmerz USA 2014 Stereo 16:9 Merken Danny muss seinen wertvollen Monte Carlo von 1972 für einen seiner größten Klienten aufgeben und setzt darauf, dass sein Team den Job in nur einer Woche erledigt. Unterdessen unternehmen Ryan und Mike in einem 1965er Mustang die Fahrt ihres Lebens. Danny wirft einen Blick auf ein Oldsmobile von 1948, das aussieht, als bräuchte es viel Zuwendung. Er ist bereit, Zeit zu investieren, aber nur wenn der Preis stimmt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Counting Cars Altersempfehlung: ab 12