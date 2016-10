History 21:05 bis 21:55 Dokusoap American Pickers - Die Trödelsammler Unter Wert USA 2015 Stereo 16:9 Merken In New Hampshire können sich die Jungs auf Jims Farm richtig austoben, wo er aus seinem gesammelten Trödel Kunstwerke schweißt und zusammenbaut. Mike interessiert sich gleich für ein Wohnmobil, das nicht von dieser Welt ist. Es stellt sich heraus, dass Jims Preise so vernünftig sind, dass die Jungs fairerweise von sich aus ihre Angebote erhöhen. Nördlich von New York besitzt Walter eine aufgemotzte Scheune, in der sich einige Schätze verstecken. Doch Mike und Frank müssen sich erst einmal Walters Vertrauen verdienen, bevor er ihnen seine Sammlung zeigt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: American Pickers Altersempfehlung: ab 12